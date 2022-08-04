Фото: 24.kz
Происшествия , В мире
Лесной пожар разбушевался в результате взрыва на складе с боеприпасами в Берлине

Под Берлином взорвался и горит склад боеприпасов. Остановлено движение поездов и электричек. Также заблокирован автобан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Известно, что на месте находится до 50 тонн боеприпасов, а также конфискованные фейерверки. Обычно их уничтожали контролируемым взрывом, но из-за жаркой погоды эти работы были приостановлены.

Сам склад расположен в лесу. На месте бушует пожар. Все дороги, ведущие туда, заблокированы. Район полностью оцеплен. На месте работают более 100 пожарных. На данный момент они не могут справиться с огнём, так как нет возможности подойти ближе. До сих пор сохраняется вероятность взрывов. К тому же сегодня в Берлине +38. Леса сухие, и это осложняет работы.

"Мы сейчас работаем вместе с полицией и немецкой армией. Используются пожарные вертолёты. Первый звонок нам поступил в 3.30 утра. Сообщали о пожаре, который начался на складе. Это привело к детонации. Первая команда, прибывшая на место, была вынуждена отступить, так как из-за взрывов разлетались осколки и различные предметы. Мы находимся в километре от места происшествия и пока не ведём активных работ", - рассказал пресс-секретарь пожарной службы Томас Кирштейн.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К счастью, жилые строения находятся в двух километрах. Тем не менее людей просят закрыть окна и не включать кондиционеры. Причины взрыва выясняются. Пожарные делают все возможное, чтобы огонь не распространился дальше.

В настоящий момент стихия распространилась уже на 15 тысяч квадратных метров.

Популярное

Все
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Экосистема инноваций
Уникальная операция
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Извилистые пути туристических троп
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
В Алматы начался снос сразу нескольких незаконно строящихся ЖК, но такая борьба за чистоту архитектурного облика мегаполиса нравится не всем
На речном причале судна отворчали...
По дороге из Суыксая
Малыш и шанс на здоровье
Кино под открытым небом
Плюрализм – не самоцель, а средство
И вкусно, и дешево
Разбуди в себе любовь
Полицейского убили в Актау
Будущее – за отечественными семенами
Юбилейная Х Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): подробности
Столичный турнир
Региональные сельхозярмарки стартуют в Нур-Султане – расписание
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Более 900 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству с начала года в РК
Погибли 3 человека: момент лобового столкновения двух авто попал на видео в Мангистау
"Космический" Алтайский край
Производство картофеля фри в Казахстане может начать компания-поставщик McDonald’s и KFC
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Происшествия
"Выявил нарушения на заставе" – вдова офицера Погранслужбы …
В мире
$78 000 за дегустацию конфет предлагают в Канаде
Происшествия
Водитель автобуса сбил женщину в Атырау
Происшествия
Купались в запрещенном месте и погибли трое мужчин в Мангис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]