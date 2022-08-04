Лесной пожар разбушевался в результате взрыва на складе с боеприпасами в Берлине

Под Берлином взорвался и горит склад боеприпасов. Остановлено движение поездов и электричек. Также заблокирован автобан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Известно, что на месте находится до 50 тонн боеприпасов, а также конфискованные фейерверки. Обычно их уничтожали контролируемым взрывом, но из-за жаркой погоды эти работы были приостановлены.

Сам склад расположен в лесу. На месте бушует пожар. Все дороги, ведущие туда, заблокированы. Район полностью оцеплен. На месте работают более 100 пожарных. На данный момент они не могут справиться с огнём, так как нет возможности подойти ближе. До сих пор сохраняется вероятность взрывов. К тому же сегодня в Берлине +38. Леса сухие, и это осложняет работы.

"Мы сейчас работаем вместе с полицией и немецкой армией. Используются пожарные вертолёты. Первый звонок нам поступил в 3.30 утра. Сообщали о пожаре, который начался на складе. Это привело к детонации. Первая команда, прибывшая на место, была вынуждена отступить, так как из-за взрывов разлетались осколки и различные предметы. Мы находимся в километре от места происшествия и пока не ведём активных работ", - рассказал пресс-секретарь пожарной службы Томас Кирштейн.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К счастью, жилые строения находятся в двух километрах. Тем не менее людей просят закрыть окна и не включать кондиционеры. Причины взрыва выясняются. Пожарные делают все возможное, чтобы огонь не распространился дальше.

В настоящий момент стихия распространилась уже на 15 тысяч квадратных метров.