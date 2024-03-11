Почти полторы тысячи рогов сайги изъяли полицейские

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Сотрудниками УБОП совместно с сотрудниками департамента пограничной службы КНБ РК по области Жетысу на одной из улиц Жаркента остановлена Mitsubishi Galant, в которой находились трое мужчин.

– В салоне и багажнике автомашины обнаружены коробки и сумки с сайгачьими рогами. Общее их количество составило 1382 единицы. По факту незаконного обращения с дериватами редких животных с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, – отметил заместитель начальника ДП области Жетысу Ельдар Абдикенов.

Подозреваемые водворены в ИВС. Расследование продолжается.