Почти тысячу человек эвакуировали в Италии из-за затоплений

Европа , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Затопления произошли в Эмилии-Романье

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации газеты Repubblica, спасательные службы эвакуировали около тысячи человек из опасной зоны затоплений в итальянской области Эмилия-Романья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Главным образом спасательные операции коснулись населения провинции Равенна, где свои дома покинули свыше 800 человек. Оставшаяся часть эвакуированных проживала в районе Болоньи. Как сообщила пожарная служба страны, за минувшие сутки спасатели провели свыше 500 операций в регионе.

Национальная компания «Итальянская железнодорожная сеть» в четверг заявила о закрытии отдельных участков и временном прекращении движения региональных поездов в районе городов Равенна, Болонья и Римини. В частности, перекрыто сообщение между Фаэнцой и Форли, Равенной и Феррарой.

Железнодорожный оператор Trenitalia на сайте привел список скоростных поездов типа Freccia («Стрела»), которые также оказались отменены из-за непогоды: в основном, это составы, работающие на маршруте от Милана до Пескары, Анконы и Лечче.

В среду сообщалось, что ливневые дожди, обрушившиеся на итальянскую область Эмилия-Романья из-за прихода на север страны циклона «Борис», вызвали затопления в ряде провинций региона. Мэрии городов Болонья, Чезена, Форли, Римини и десятка мелких населенных пунктов распорядились о закрытии школ в четверг. Ряд провинций региона объявили максимальный красный уровень погодной опасности на весь предстоящий день.

Эмилия-Романья, расположенная в центральной и северной части Апеннин, пострадала от разрушительного наводнения в мае 2023 года. Жертвами двух волн стихийного бедствия стали 17 человек, а ущерб составил порядка 10 миллиардов евро.

Ранее, восемь человек стали жертвами мощного шторма «Борис» в Европе, который бушует в центральной и восточной Европе с 12 сентября.

 

 

#Италия #шторм #затопление

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