Восемь человек стали жертвами мощного шторма «Борис» в Европе

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
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Шторм «Борис» бушует в центральной и восточной Европе с 12 сентября

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Шесть человек утонули в Румынии, один - в Польше и один - в Австрии. Еще четверо числятся без вести пропавшими в Чехии. Трое из них находились в машине, которую смыло в реку на северо-востоке страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В Австрии стихия повредила 12 плотин, 12 тысяч домохозяйств остаются без энергоснабжения, в 23 населенных пунктах отсутствует питьевая вода.

Наиболее сложная ситуация сложилась в федеральной земле Нижняя Австрия, которую власти объявили зоной бедствия.

В Чехии эвакуировать пришлось 12 тысяч человек, чьи дома были затоплены из-за наводнения. На 80% оказался затоплен город Литовел, расположенный на берегах реки Моравы.

Под водой частично оказался польский город Клодзко. Вода в реке там поднялась до 6,7 метра, что значительно превышает опасный уровень. Это рекорд с 1997 года, когда наводнение унесло жизни 56 человек.

Власти Венгрии также опасаются, что ко второй половине этой недели вода может подняться до уровня выше 8,5 м, приблизившись к рекорду 8,91 м, который был зафиксирован в 2013 году.

Словакия объявила чрезвычайное положение в столице страны Братиславе, где ожидаются сильные дожди.

Ранее, мощный тайфун обрушился на Шанхай. Это самый сильный тайфун за последние 75 лет. Ожидается, что «Бебинка» продолжит движение на запад-северо-запад со скоростью около 25 километров в час, постепенно ослабляя интенсивность, и в ночь на 17 сентября ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань.

12 сентября более 300 человек стали жертвами супертайфуна «Яги» во Вьетнаме. Провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, 111 пропали без вести.

#жертвы #Европа #шторм #Борис

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