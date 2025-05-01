Под одним шаныраком работают и отмечают праздники этнокультурные объединения Карагандинской области. И это вовсе не фигуральное выражение. Дело в том, что в большом зале Дома дружбы, где за круглым столом собираются представители разных этносов, потолок украшает большое декоративное навершие юрты. Украшенное белыми лентами, оно напоминает о важности единства и согласия, без которых нельзя представить жизнь в многонациональном государстве.

Надо сказать, что свой Дом дружбы – с залами заседаний, концертным залом, музеем и библиотекой – этнокультурные объединения получили всего десять лет назад. Здание построили в новом центре Караганды. А до этого у представителей ЭКО не имелось постоянной прописки.

– Я с содроганием вспоминаю, как раньше нам приходилось хранить концертные костюмы по квартирам и на складах, – рассказывает председатель этнокультурного объединения корейцев Карагандинской области Лилия Ким. – Репетировали где придется. Чтобы провести концерт или форум, приходилось искать подходящее помещение, договариваться. Сейчас в Доме дружбы у нас просто прекрас­ные условия. Есть свой кабинет, классы для изучения языка, танцевальный зал и огромная площадка с LED-экраном.

Сейчас в Доме дружбы размещаются офисы 24 областных этнокультурных объединений, в числе которых греческий центр «Авги», армянский «Эребуни», немецкий «Видергебурт» и румынский «Дакия». Они не только создают неповторимую атмосферу в своих кабинетах с помощью картин, сувениров и нацио­нальной атрибутики, но и озеленяют территорию возле здания. На прошлой неделе, например, представители дружной семьи АНК посадили здесь сосны. Деревья Дому дружбы подарили члены корейского ЭКО.

Надо сказать, что карагандинские корейцы активно участвуют в общест­венной жизни региона. К примеру, 27 апреля они провели в Доме дружбы Форум молодежи. Его организовали для того, чтобы ознакомить студентов и школьников с деятельностью как корейского этнокультурного объединения, так и всей Ассамб­леи народа Казахстана.

– Мы хотим пополнить ряды нашего молодежного крыла, – отмечает Лилия Ким. – Ведь дети вырастают и выпархивают из нашего центра. Стараемся привлекать новых членов, при этом действовать креативно. Например, на Форуме молодежи мы учили участников писать их фамилии на корейском языке, рассказывали, как они переводятся, показывали традиционные костюмы и даже дали возможность поиграть на национальных барабанах. Я видела в глазах студентов и старшеклассников неподдельный интерес.

Концерты, форумы, семинары, встречи с лидерами мнений и заседания клубов по интересам в Доме дружбы проходят регулярно. Каждое этнокультурное объединение старается разнообразить будни, а заодно и привлечь новичков. К примеру, польское общество «Полония» ежегодно устраивает для жителей региона кинофес­тиваль «Висла». Зрителям показывают новинки – полнометражные польские фильмы, которые удостоились наград как у себя на родине, так и на международных конкурсах. В 2024 году на фестиваль привезли картину о жизни в Варшавском гетто «Филипп», психологическую драму «Двойник» и историю молодой матери мальчика-аутиста «Субук».

– А еще в рамках кинофестиваля «Вис­ла» мы показываем зрителям короткометражки, – добавляет руководитель карагандинского областного польского общества «Полония» Виталий Хмелевский. – Чаще всего это работы студентов, которые учатся кинематографии в Лодзи, Варшаве и Кракове. Зрители дают нам как хорошую оценку, так и критикуют. Для нас важно, чтобы кино вызывало эмоции. Главное, чтобы с показа никто не ушел равнодушным.

Отметим, что Дом дружбы давно стал и центром общественной жизни Караганды. Здесь свои заседания проводят члены общественного совета. Для тех, кто изучает казахский язык, работает разговорный клуб «Мәміле». А для пожилых карагандинцев организован Центр активного долголетия – с занятия­ми йогой, танцами, с компьютерными курсами.

Карагандинский Дом дружбы частенько посещают иностранные делегации. Им стараются показать все самое интересное и устраивают экскурсию в здешний музей. Он – гордость областной АНК. Здесь более чем в 20 витринах выставлены фотографии, книги, картины, костюмы и предметы быта, раскрывающие особенности национальной культуры разных народов. Почти все экспонаты музею подарили представители этнокультурных объединений.

– Недавно мы обновили нашу экспозицию, – рассказывает директор КГУ «Қоғамдық келісім» Гульнара Касембае­ва. – Для этого привлекли специалистов музейного дела. Они помогли нам с грамотной организацией пространства. Экспозиция начинается с витрины, посвященной казахскому народу. Дальше располагаются стеллажи с экспонатами, рассказывающими о культуре русских, корейцев, немцев, чеченцев, татар, узбеков, представителей других этносов, проживающих в нашем регионе. Кроме того, к 30-летию АНК мы создали стенд, посвященный людям, стоявшим у истоков создания областной ассамблеи.

День единства народа Казахстана – самый важный праздник для этнокультурных объединений. Они специально к 1 Мая организовали для жителей Караганды праздничный концерт, который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха. Выступая здесь, артисты на понятном всем языке искусства рассказывали о том, как важно межнациональное согласие и уважение к тем людям, чьи традиции, язык и культура отличаются от твоих.