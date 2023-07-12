Под «фанеру» можно петь, а про фанеру – только кричать! Общество 12 июля 2023 г. 3:00 612 Аскер Шыгысов Горы древесных отходов, пропитанных ядовитым фенолом, остаются от производства фанеры на фабрике в Петропавловске. Они лежат под открытым небом на фабричной территории. Фото общественного совета СКО Зимой отходы засыпает снег, летом поливает дождь. Вместе с водой фенол попадает в почву, а затем грунтовые воды несут его в Ишим. И это, конечно же, пагубно влияет на экологию. Говоря об этом на заседании общественного совета Северо-Казахстанской области, врач Юрий Белоног отметил, что данное предприятие проходило экологическую экспертизу, но кто бы мог подумать, чем обернется запуск производства? – Мы были на фабрике, видели все своими глазами, – сказал Юрий Белоног. – Пригласили представителей этого предприятия на заседание общественного совета, но они проигнорировали приглашение. Я предлагаю обратиться в природоохранную прокуратуру... Фанерная фабрика в Петропавловске была построена при участии турецких инвесторов. Изначально предприятие позиционировалось как уникальное, способное на треть закрыть потребность страны в ламинированной фанере. ...Другая экологическая проблема области – несанкционированные свалки. О них говорил начальник областного департамента экологии Азамат Бектасов. – Чтобы упростить процедуру оформления и строительства полигонов твердых бытовых отходов, необходимо разработать типовые правила, – отметил он. Общественник Павел Афанасьев обратил внимание на то, что нет подвижек в направлении сортировки и переработки мусора. – Эти вопросы отданы на откуп местным акимам, – сказал он, – а те реально ничего не могут сделать. Павел Афанасьев напомнил, что в Кызылжарском районе мусорный полигон расположен прямо под воздушным коридором взлетающих и садящихся самолетов. Полигон регулярно горит, дым ухудшает видимость. Это опасно. – Острая проблема, – согласился Азамат Бектасов, – и мы на нее не раз указывали. Финансы будут выделены на обустройство нового участка. В регионе необходимо строительство новых полигонов для отходов. #акимат #Петропавловск #экология #отходы #Ишим #фанера