Под «фанеру» можно петь, а про фанеру – только кричать!

Общество
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Аскер Шыгысов

Горы древесных отходов, пропитанных ядовитым фенолом, остаются от производства фанеры на фабрике в Петропавловске. Они лежат под открытым небом на фаб­ричной территории.

Фото общественного совета СКО

Зимой отходы засыпает снег, летом поливает дождь. Вмес­те с водой фенол попадает в поч­ву, а затем грунтовые воды несут его в Ишим. И это, конечно же, пагубно влияет на экологию.

Говоря об этом на заседании общественного совета Северо-Казахстанской области, врач Юрий Белоног отметил, что данное предприятие проходило экологическую экспертизу, но кто бы мог подумать, чем обернется запуск производства?

– Мы были на фабрике, видели все своими глазами, – сказал Юрий Белоног. – Пригласили представителей этого предприятия на заседание общественного совета, но они проигнорировали приглашение. Я предлагаю обратиться в природоохранную прокуратуру...

Фанерная фабрика в Петропавловске была построена при участии турецких инвесторов. Изначально предприятие позиционировалось как уникальное, способное на треть закрыть пот­ребность страны в ламинированной фанере.

...Другая экологическая проб­лема области – несанк­ционированные свалки. О них говорил начальник областного департамента экологии Азамат Бектасов.

– Чтобы упростить процедуру оформления и строительства полигонов твердых бытовых отходов, необходимо разработать типовые правила, – отметил он.

Общественник Павел Афа­нась­ев обратил внимание на то, что нет подвижек в направлении сортировки и переработки мусора.

– Эти вопросы отданы на откуп местным акимам, – сказал он, – а те реально ничего не могут сделать.

Павел Афанасьев напомнил, что в Кызылжарском районе мусорный полигон расположен прямо под воздушным коридором взлетающих и садящихся самолетов. Полигон регулярно горит, дым ухудшает видимость. Это опасно.

– Острая проблема, – согласился Азамат Бектасов, – и мы на нее не раз указывали. Финансы будут выделены на обустройство нового участка. В регионе необходимо строи­тельство новых полигонов для отходов.

#акимат #Петропавловск #экология #отходы #Ишим #фанера

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