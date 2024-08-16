Подарок президента: новые автобусы получили Дворец школьников и Дом культуры в Карагандинской области

Касым-Жомарт Токаев подарил автобусы новому Дворцу школьников «Кәусар» в Караганде и Дому культуры села Шахтёр Нуринского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Автобусы произведены на саранском заводе QazTehna.

– Для нас стало сюрпризом получить от главы государства автобус. Он необходим для выездов на конкурсы, концерты, экскурсии и другие мероприятия. Мы находимся в Пришахтинске и без своего автобуса выезжать в центр города с детьми проблематично. Транспорт нам просто необходим. Для нас это очень ценный и нужный подарок. Мы очень благодарны, – говорит директор Дворца школьников «Кәусар» Айгерим Исбекова.

В Доме культуры села Шахтёр Нуринского района тоже никогда раньше не было своего автобуса. И подарок президента оказался кстати.

– Теперь можем ездить на этом транспорте с концертными номерами на конкурсы. Мы очень рады. В Доме культуры села работают семь коллективов художественной самодеятельности. Около ста молодых людей и подростков занимаются творчеством, – рассказал директор Дома культуры Нуринского района Адильбек Кумар.

Также в Шахтёрском работает физкультурно-оздоровительный комплекс. Автобус будет возить и спортсменов на соревнования.

Напомним, глава государства 14 августа посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область. Он ознакомился с работой промышленных и индустриальных предприятий региона, а также с деятельностью социальных объектов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев побывал в недавно открытом Дворце школьников в Пришахтинске, а также в недавно отремонтированном Доме культуры и в физкультурно-оздоровительном комплексе села Шахтёрского Нуринского района.