Поддерживая чемпионов

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Левина Флора

Компания "Kazminerals" поддерживает юных спортсменов в области Абай

Фото: автор

Еще в 2016 году компания профинансировала строительство общежития для одаренных спортсменов и здания борцовского зала при Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №1 им. Жаксылыка Ушкемпирова. Сегодня, по прошествии нескольких лет, эти объекты продолжают функционировать.

В общежитии, предназначенном для проживания детей-спортсменов не только обеспечивается для ребят комфортное проживание, но и предоставляется полноценное питание, необходимое для развития и поддержания высокой физической активности у юных спортсменов.

- В общежитии живут одаренные дети-спортсмены из сельской местности. Рядом расположен борцовский зал, где есть все необходимое, что очень удобно для развития и воспитания будущих чемпионов, - говорит замдиректора Академии по учебной части Гульмира Сеитканова.

Четырехэтажное общежитие рассчитано на 210 человек. Здесь начинающие спортсмены могут жить рядом со своими единомышленниками, получая необходимую помощь и поддержку на каждом этапе своей спортивной карьеры. Борцовский зал, расположенный рядом с общежитием, также является важной частью комплекса. Здесь спортсмены имеют доступ к современным тренажерам, душевым и раздевалкам. Зал состоит из двух этажей и обеспечивает спортсменам всю необходимую инфраструктуру для тренировок, развития и совершенствования своих навыков.

#Спорт #Абай #спонсор #Kazminerals

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