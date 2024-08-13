Поддержка казахстанских производителей строго обязательна – премьер

Как отметил глава кабмина, это задача каждого акима и отраслевых министров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания кабмина премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма, сообщает Kazpravda.kz

«Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный», – сказал Олжас Бектенов.

Он отметил, что необходимо активизировать работу по импортозамещению, в том числе через офтейк-контракты. Это позволит отечественным производителям обеспечить свою загрузку на несколько лет вперед, расширить и освоить новые производства.

Бектенов привел в пример страны с высокоразвитой экономикой, которые проводят политику поддержки и защиты внутреннего рынка. По данным Международного валютного фонда, свыше половины таких мер приходится на Китай, Европейский союз и США.