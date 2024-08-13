Поддержка казахстанских производителей строго обязательна – премьер

Экономика
82
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметил глава кабмина, это задача каждого акима и отраслевых министров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания кабмина премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма, сообщает Kazpravda.kz

«Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный», – сказал Олжас Бектенов.

Он отметил, что необходимо активизировать работу по импортозамещению, в том числе через офтейк-контракты. Это позволит отечественным производителям обеспечить свою загрузку на несколько лет вперед, расширить и освоить новые производства.

Бектенов привел в пример страны с высокоразвитой экономикой, которые проводят политику поддержки и защиты внутреннего рынка. По данным Международного валютного фонда, свыше половины таких мер приходится на Китай, Европейский союз и США.

#казахстан #производство #поддержка

Популярное

Все
Юный Тамерлан растет патриотом
Пауки пугают туристов
Гонка пройдет по горным шоссе
Юбилей библиотек отмечен креативными проектами
На пути к Всемирным играм кочевников
Как фантазии становятся реальностью
«Я точно стану генералом!»
Карту паводка составили на основе снимков из космоса
В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест
В Приаралье стартовала акция по охране редких птиц
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Отраслевая наука не должна превращаться в заводскую лабораторию
И премии выписывал себе...
Лишились погон и репутации
Саябек Сахиев: «Нынешний век АЭС сменит эра управляемого термоядерного синтеза»
Объявлен конкурс «Лучший двор»
Чистота начинается с нас самих
Сельхозярмарки стартуют в регионах Казахстана
Встречи на Чистопрудном
В Атырауской области зафиксированы случаи массовой гибели молоди рыб
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Бензин в Казахстане – самый дешёвый по СНГ и один из самых недорогих в мире – эксперты
Задачи перед научной средой ставит производство – Саясат Нурбек о ходе исполнения поручения Бектенова
Убийца Дениса Тена подал жалобу в Верховный суд
По дну Каспия проложат энергокабель: три страны подписали меморандум
Проблемы возрастающего дефицита воды нужно решать незамедлительно
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Илья Синельников: журналист, поэт, наставник
Тридцать лет Айжан Токсеитова работает в сфере пассажирских перевозок
Готовясь к паводкам загодя, можно избежать миллиардных вложений
Заводчане в трех поколениях
Износ сетей весьма высок
Национальные виды спорта становятся все более популярными
Как мошенники используют SIM-боксы для обмана казахстанцев
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Реестр отечественных товаропроизводителей внедрят в РК
Бектенов дал поручения по пресечению незаконного импорта
Проблемные вопросы бизнеса обсудили в правительстве
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]