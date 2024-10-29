Бежавшего в Кыргызстан «поставщика техники» экстрадировали в Казахстан

Генпрокуратура экстрадировала из Кыргызстана гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подозреваемый в 2023 году в Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел деньгами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге.

После чего скрылся, был объявлен в международный розыск. В мае он был задержан в городе Бишкек, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.Алматы. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.