Подозреваемый в педофилии казахстанец задержан в России

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Преступление против малолетней произошло в прошлом году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские области Абай в Российской Федерации задержали преступников, находящихся в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Сообщается, что разыскиваемого подозреваемого в изнасиловании малолетней, задержали в городе Новосибирск РФ. Инцидент сексуального насилия имел место в марте 2023-го года в одном из районов области.

Также в полиции сообщили о задержании другого казахстанца в Санкт-Петербурге за совершение мошенничества в особо крупном размере. Мужчина находился в международном розыске с 2021-го года по факту мошенничества.

Кроме того, на территории РФ задержан 62-летний подозреваемый за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Данное лицо находилось в розыске 17 лет.

Также сотрудниками криминальной полиции области Абай в Алтайском крае РФ задержана подозреваемая, на счету которой более 10-ти эпизодов мошенничества.

#мошенничество #розыск #изнасилование

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