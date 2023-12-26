Подписано соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

Фото: пресс-служба правительства РК

На полях Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Предполагается, что обеспечение беспошлинного режима торговли создаст благоприятные условия для выхода как сельскохозяйственных, так и промышленных казахстанских товаров на иранский рынок. Особое внимание уделено возможностям гарантированных беспошлинных поставок казахстанского зерна в Иран в пределах объемов тарифных квот.

Помимо установления преференциального режима торговли соглашением регулируются такие торговые аспекты, как применение защитных мер, сотрудничество в сфере технических барьеров, санитарных и фитосанитарных мер, таможенное сотрудничество, правила определения происхождения товаров, разрешение споров.

Более того, соглашением предусмотрены договоренности по обеспечению транспарентности в сфере государственных закупок, а также договоренности по развитию отраслевого сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, среди них особое внимание уделено транспортно-логистической сфере.

Формирование полноформатного преференциального режима торговли, регулирование широкого круга вопросов в рамках соглашения позволит реализовать нераскрытый потенциал взаимной торговли и вывести торгово-экономические отношения Казахстана с Ираном на качественно новый уровень.

Следует отметить, что Иран является крупным и перспективным рынком с населением более 85 млн человек, а также обладает значительным транзитным потенциалом с развитой инфраструктурой Персидского залива. Соглашение станет серьезным шагом в развитии транспортного коридора Север-Юг, а именно создаст предпосылки к реализации крупных совместных проектов в различных отраслях экономики, наращиванию взаимных прямых иностранных инвестиций, наращиванию активного экономического взаимодействия между сторонами соглашения.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил $521,4 млн, что на 18,3% выше показателя 2021 года. При этом на долю экспорта из Казахстана в Иран пришлось $309,7 млн, рост на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Импорт из Ирана в Казахстан составил $211,7 млн. Взаимная торговля с Ираном имеет большой потенциал к росту и соглашение призвано его реализовать, отметили в правительстве.