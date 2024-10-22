Подросток обманул вкладчиков, собрав 11 млн тенге в качестве «вложений»

Свыше 20 граждан пострадало от схемы мошенничества несовершеннолетнего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенник разработал план по оформлению на жителей столицы кредитов через банковское приложение. Он обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов.

Наряду с этим несовершенолетний ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента.

Таким образом, несовершеннолетний похитил у 20 потерпевших более 11 млн тенге.

«В суде гособвинителем доказано, что намерений у виновного по извлечению дохода для потерпевших изначально не было. Все деньги им были потрачены на собственные нужды. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим», – сообщили в прокуратуре.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу, добавили в госоргане.