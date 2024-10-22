Подросток обманул вкладчиков, собрав 11 млн тенге в качестве «вложений»

Свыше 20 граждан пострадало от схемы мошенничества несовершеннолетнего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны
Мошенник разработал план по оформлению на жителей столицы кредитов через банковское приложение. Он обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов.
Наряду с этим несовершенолетний ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента.
Таким образом, несовершеннолетний похитил у 20 потерпевших более 11 млн тенге.
«В суде гособвинителем доказано, что намерений у виновного по извлечению дохода для потерпевших изначально не было. Все деньги им были потрачены на собственные нужды. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим», – сообщили в прокуратуре.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу, добавили в госоргане.