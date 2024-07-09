Подросток «заминировал» ЦУМ в Караганде

Из здания было эвакуировано свыше 200 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

9 июля около 13.45 в дежурную часть ДП Карагандинской области поступило сообщение о том, что в ЦУМе заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы. Сотрудниками полиции из здания эвакуировано 230 человек.

Торговый дом осмотрен, взрывное устройство не обнаружено. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 15-летний подросток. Проводится расследование. Полицейские предупреждают, что за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

