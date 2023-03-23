Подрыв льда проводят на реках Карагандинской области (видео)

Специалисты ДЧС Карагандинской области начали взрывные работы по дроблению и рыхлению льда на реках, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

По состоянию на 23 марта паводковая обстановка по области стабильная. Подтоплений населенных пунктов и переливов на автодорогах не зарегистрировано. Активные паводковые процессы не наблюдаются. По данным космомониторинга, 69% территории области покрыто снегом.

Продолжаются сбросы с водохранилищ.

В области завершены работы по очистке водопропускных труб в количестве 4 845 ед. и 463 мостов.

Продолжаются работы по вывозу снега, проведена нарезка водоотводящих траншей, проводится очистка каналов и арыков.

В области с 22 марта начаты взрывные работы по дроблению и рыхлению льда на реках. Нарезка и взрывные работы проведены на 7 участках в Бухар-Жырауском районе в поселках Ботакара, Мустафина, с. Жастлек, с. Петровка и г.Темиртау на площади 3 390 кв. м.

По информации РГП "Казгидромет", в конце 3-й декады марта ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В этой связи Департамент по ЧС рекомендует населению активно проводить уборку территории от снега, очистку арыков и каналов вблизи жилых домов.