Подснежники расцвели в главном ботсаду Алматы

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

Впечатляющее видео привлекло внимание широкой аудитории.

«А вот теперь можно с уверенностью сказать, что весна наступила, ведь в ботсаду проклюнулись первые галантусы или как их по-другому называют подснежники. Обычно эти прекрасные нежные первоцветы цвели в ботсаду в феврале и даже в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось», – пишут в пресс-релизе.

Там же добавили, что посетители тоже могут полюбоваться их красотой, посетив ботанический сад и записавшись на экскурсию с гидом.

Первоцветы очень уязвимы и поэтому нужно бережно относиться к растениям, не ходить по газонам и полянам.