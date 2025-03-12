Подснежники расцвели в главном ботсаду Алматы

Радостной новостью поделились в соцсетях сотрудники ботанического сада, сообщает Kazpravda.kz
Впечатляющее видео привлекло внимание широкой аудитории.
«А вот теперь можно с уверенностью сказать, что весна наступила, ведь в ботсаду проклюнулись первые галантусы или как их по-другому называют подснежники. Обычно эти прекрасные нежные первоцветы цвели в ботсаду в феврале и даже в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось», – пишут в пресс-релизе.
Там же добавили, что посетители тоже могут полюбоваться их красотой, посетив ботанический сад и записавшись на экскурсию с гидом.
Первоцветы очень уязвимы и поэтому нужно бережно относиться к растениям, не ходить по газонам и полянам.
«Давайте любоваться великолепием подснежников издалека, чтобы они радовали нас весь сезон цветения и каждый год!» – обратились к горожанам специалисты.