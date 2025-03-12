Подснежники расцвели в главном ботсаду Алматы

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Радостной новостью поделились в соцсетях сотрудники ботанического сада, сообщает Kazpravda.kz 

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

Впечатляющее видео привлекло внимание широкой аудитории.

«А вот теперь можно с уверенностью сказать, что весна наступила, ведь в ботсаду проклюнулись первые галантусы или как их по-другому называют подснежники. Обычно эти прекрасные нежные первоцветы цвели в ботсаду в феврале и даже в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось», – пишут в пресс-релизе.

Там же добавили, что посетители тоже могут полюбоваться их красотой, посетив ботанический сад и записавшись на экскурсию с гидом.

Первоцветы очень уязвимы и поэтому нужно бережно относиться к растениям, не ходить по газонам и полянам.

«Давайте любоваться великолепием подснежников издалека, чтобы они радовали нас весь сезон цветения и каждый год!» – обратились к горожанам специалисты.

#Алматы #подснежники #Ботсад #цветение

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