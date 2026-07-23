Сайгаков в наших степях стало больше

Замедление темпов роста чис­ленности первых двух популяций объясняется несколькими причинами. Одной из них стало регулирование, в рамках которого было изъято 196 173 особи сайгака. Хотя это не привело к заметному сокращению числа животных, такие меры могли замедлить дальнейший рост популяций. Также ученые АСБК отмечают, что по мере восстановления численности начинают действовать естест­венные механизмы регуляции популяции. Значительное влияние оказали и две последние зимы, которые выдались особенно суровыми для сайгаков. После резких оттепелей наступали внезапные морозы, из-за чего снег покрывался плотной ледяной коркой. Животные не могли пробить ее копытами, чтобы добраться до сухой травы, что привело к повышенной смертности.

Мониторинг численности сайгаков проводился с помощью двух самолетов Ан-2, которые в общей сложности во время исследований налетали 215 часов. Ученые говорят, что авиаучет не является прямым подсчетом всех животных. Это расчетная оценка с определенной погрешностью. Однако такие данные позволяют видеть общую динамику численности и принимать управленчес­кие решения по виду.