Сайгаков в наших степях стало больше

Вокруг нас
Валентина Мелехова

Таковы итоги авиаучета, который ежегодно проводят специалисты Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). Расчеты этого года показали, что численность сайгаков в уральской популяции составила около 2,7 млн особей с приростом на 17,4% в сравнении с 2025-м. Поголовье бетпакдалинской популяции вырос­ло на 16,9% и достигло почти 1,9 млн особей. А вот устюртская популяция увеличилась аж на 52,6% и насчитывает 119 тыс. голов. Общая же численность парнокопытных в стране составляет примерно 4 689 000 особей, то есть поч­ти на 18% больше, чем годом ранее.

фото предоставлено АСБК

Замедление темпов роста чис­ленности первых двух популяций объясняется несколькими причинами. Одной из них стало регулирование, в рамках которого было изъято 196 173 особи сайгака. Хотя это не привело к заметному сокращению числа животных, такие меры могли замедлить дальнейший рост популяций. Также ученые АСБК отмечают, что по мере восстановления численности начинают действовать естест­венные механизмы регуляции популяции. Значительное влияние оказали и две последние зимы, которые выдались особенно суровыми для сайгаков. После резких оттепелей наступали внезапные морозы, из-за чего снег покрывался плотной ледяной коркой. Животные не могли пробить ее копытами, чтобы добраться до сухой травы, что привело к повышенной смертности.

Мониторинг численности сайгаков проводился с помощью двух самолетов Ан-2, которые в общей сложности во время исследований налетали 215 часов. Ученые говорят, что авиаучет не является прямым подсчетом всех животных. Это расчетная оценка с определенной погрешностью. Однако такие данные позволяют видеть общую динамику численности и принимать управленчес­кие решения по виду.

#сайгаки #популяция #АСБК

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