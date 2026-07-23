Сайгаков в наших степях стало больше
Валентина Мелехова
Таковы итоги авиаучета, который ежегодно проводят специалисты Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). Расчеты этого года показали, что численность сайгаков в уральской популяции составила около 2,7 млн особей с приростом на 17,4% в сравнении с 2025-м. Поголовье бетпакдалинской популяции выросло на 16,9% и достигло почти 1,9 млн особей. А вот устюртская популяция увеличилась аж на 52,6% и насчитывает 119 тыс. голов. Общая же численность парнокопытных в стране составляет примерно 4 689 000 особей, то есть почти на 18% больше, чем годом ранее.