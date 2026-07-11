Муфаса и Киара подрастают в Караганде

Как назвать тигрят решали, можно сказать, всем миром. Конкурс на самое оригинальное имя был объявлен через instagram-страницу зоопарка @krgzoo. Несколько месяцев шел сбор предложений. Подписчики оставили сотни комментариев со своими вариантами. Вот лишь некоторые из них: Арлан и Томирис, Шерхан и Багира, Амур и Тайга, Тенгри и Умай, Кай и Герда, Фунтик и Карамелька. Чтобы выбрать самые удачные, в зоопарке соз­дали специальную комиссию. Она сделала свой выбор в пользу имен из популярного мульт­фильма.

– Признаюсь, выбор был непростым, но мы решили остановиться на варианте Муфаса и Киара, – прокомментировала директор Карагандинского зоо­парка Гульнара Адамбекова. – Эти имена прекрасно подходят нашим малышам. Теперь мы оформляем специальные ветеринарные паспорта, которые останутся с ними на всю жизнь.

Сейчас полосатые малыши постоянно находятся при матери. Они играют с ней, перенимают повадки и одновременно осваивают свой вольер. В дикой природе тигрята остаются с матерью до двух-трех лет и даже после долгой разлуки узнают друг друга. Какая судьба ждет Муфасу и Киару, когда они подрастут? По словам директора зоопарка, одного из них оставят жить с родителями, а второго планируют обменять на другого хищника, которого нет в звериной коллекции.

Отметим, что амурский тигр занесен в красные книги Международного союза охраны природы и России. Благодаря крупномасштабным охранным мероприятиям он спасен от полного вымирания, но все еще остается под госзащитой.