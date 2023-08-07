Подтопления в Астане: освобожден от должности директор Elorda eco system

За ненадлежащую работу систем ливневой канализации и допущенные подтопления на некоторых участках в Астане освобожден от должности директор ГКП на ПХВ Elorda eco system Тимур Шоданов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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"Перед управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства и Elorda eco system поставлена задача провести соответствующие мероприятия для обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, увеличение объема мощности сети ливневой канализации и другое", – прокомментировали в акимате.

В 2023 году в столице планируют построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Ранее решили проблему с подтоплениями более чем на 200 проблемных участках.

Напомним, вчера, 6 августа, после сильного дождя в Астане вновь затопило дороги и тротуары.