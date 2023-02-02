Подтопления в Туркестанской области: глава МЧС вылетит в регион

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Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК, передает Kazpravda.kz.

По данным министерства, всего на откачку и сброс воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп. Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий эвакуировано 154 человека, которые разъехались по родственникам. Для эвакуации и временного размещения населения подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе.

Для недопущения подтопления домов силами МИО проводятся работы по укладке мешкотары в количестве 2 500 единиц.

"Произошел перелив через дорожное полотно на 23-х участках из 11 автомобильных дорог областного значения. Зафиксировано поднятие уровня воды в оросительных каналах "Найман" и "Куртай" в Ордабасинском районе, в настоящее время вода сбрасывается в реку Арысь. Жертв и пострадавших нет. Дождевые осадки прекратились, однако поток воды продолжается. Всего на откачку и сброс воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп", - проинформировали в МЧС.

Напомним, что в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горной местности в трех районах, а именно Байдибекском (Шаян, Танатар, Ынтымак, Акбулак, Шакпак, Бирлик, Мынбулак, Косбулак), Сауранском (Бабайкорган, Абай, Улгили, Орангай, Майдантал, Шага), Ордабасинском районах (Шубарсу, Бадам, Шубар) произошло интенсивное снеготаяние с последующим переливом талой воды вниз по склону.

Талые воды протекают в 17-ти населенных пунктах по улицам и дворовым участкам. Предварительно подтоплено 15 улиц, 201 дворовая территория (Байдибекский район - село Акбулак - 1 частный жилой дом (уровень воды 15 см), 7 улиц и 77 дворовых территорий, Ордабасинский район - 2 улицы и 3 дворовых территории, Сауранский район - 6 улиц и 121 двор. территории) и территория школы в Ордабасинском районе (школа им. Исламкулова).