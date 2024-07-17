Поединки на татами определили сильнейших
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Николай Жоров
В Алматы на базе Центрального спортивного клуба армии завершился Первый открытый республиканский турнир по дзюдо среди мужчин на Кубок министра обороны РК. В нем приняли участие около 130 спортсменов из 10 команд, прибывших в Алматы из разных областей и городов нашей страны. Соревнования проходили в семи весовых категориях. Помимо военнослужащих Министерства обороны, мастерство на татами продемонстрировали представители других силовых ведомств, таких как Национальная гвардия, Комитет национальной безопасности и Пограничная служба КНБ РК.