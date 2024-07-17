Поединки на татами определили сильнейших

Армия
1685
Николай Жоров

В Алматы на базе Центрального спортивного клуба армии завершился Первый открытый республиканский турнир по дзюдо среди мужчин на Кубок министра обороны РК. В нем приняли участие около 130 спорт­сменов из 10 команд, прибывших в Алматы из разных областей и городов нашей страны. Соревнования проходили в семи весовых категориях. Помимо военнослужащих Министерства обороны, мастерство на татами продемонстрировали представители других силовых ведомств, таких как Национальная гвардия, Комитет национальной безопасности и Пограничная служба КНБ РК.

фото Юрия Беккера

На торжественном открытии заместитель председателя Спортивного комитета МО РК Еркебулан Тусупханов отметил большую роль дзюдо в повышении подготовки военнослужащих и пожелал участникам состязаний настойчивости в достижении целей и побед.

Исполнительный директор Федерации дзюдо РК Айбек Имашев в свою очередь подчеркнул, что этот турнир дает возможность проявить себя молодым спорт­сменам и подтвердить мастерство опытным.

– В числе участников есть молодые солдаты, а также контракт­ники, несущие службу в различных силовых ведомствах, – сказал он. – Как известно, дзюдо является­ олимпийским видом спорта, и казахстанские мастера татами широко известны на мировой спортивной арене. В Париже, на летней Олимпиаде, дзюдоисты будут защищать честь нашей страны. В мужской команде имеется пять лицензий, и три – у наших женщин, еще одна лицензия есть в командном зачете. Мы с нетерпением ждем начала Игр и побед от наших дзюдоистов.

По итогам упорной борьбы на татами команда ЦСК стала чемпионом открытого турнира на Кубок министра обороны. Копилка армейцев пополнилась четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

В личном первенстве лучшими стали: в весовой категории до 60 кг – Улан Бижанов (ЦСК), до 66 кг – Бауыржан Нарбаев (Нацгвардия), до 73 кг – Ержан Кенесхан (Алматинская область), до 81 кг – Аскар Наркулов (ЦСК), до 90 кг – Руслан Мусаев (Мангис­тауская область), до 100 кг – Кудырет Досымов (ЦСК), свыше 100 кг – Адиль Оразбаев (ЦСК). Победители и призеры турнира награждены дипломами, медалями и ценными подарками.

#КНБ #турнир #армия #Алматы #дзюдо

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Международные учения «Бірлестік - 2024» завершились в Манги…
Сборы командного состава проходят в Астане
В ходе учения «Бірлестік-2024» будут отработаны 47 тактичес…
Три человека погибли в воинской части в Арысе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]