Поединки на татами определили сильнейших

На торжественном открытии заместитель председателя Спортивного комитета МО РК Еркебулан Тусупханов отметил большую роль дзюдо в повышении подготовки военнослужащих и пожелал участникам состязаний настойчивости в достижении целей и побед.

Исполнительный директор Федерации дзюдо РК Айбек Имашев в свою очередь подчеркнул, что этот турнир дает возможность проявить себя молодым спорт­сменам и подтвердить мастерство опытным.

– В числе участников есть молодые солдаты, а также контракт­ники, несущие службу в различных силовых ведомствах, – сказал он. – Как известно, дзюдо является­ олимпийским видом спорта, и казахстанские мастера татами широко известны на мировой спортивной арене. В Париже, на летней Олимпиаде, дзюдоисты будут защищать честь нашей страны. В мужской команде имеется пять лицензий, и три – у наших женщин, еще одна лицензия есть в командном зачете. Мы с нетерпением ждем начала Игр и побед от наших дзюдоистов.

По итогам упорной борьбы на татами команда ЦСК стала чемпионом открытого турнира на Кубок министра обороны. Копилка армейцев пополнилась четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

В личном первенстве лучшими стали: в весовой категории до 60 кг – Улан Бижанов (ЦСК), до 66 кг – Бауыржан Нарбаев (Нацгвардия), до 73 кг – Ержан Кенесхан (Алматинская область), до 81 кг – Аскар Наркулов (ЦСК), до 90 кг – Руслан Мусаев (Мангис­тауская область), до 100 кг – Кудырет Досымов (ЦСК), свыше 100 кг – Адиль Оразбаев (ЦСК). Победители и призеры турнира награждены дипломами, медалями и ценными подарками.