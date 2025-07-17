В Усть-Каменогорске к реальному сроку приговорили бывшего председателя правления акционерного общества «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» за хищение в особо крупном размере.
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