Как сообщили в городском суде № 2, в ходе реализации проекта модернизации уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея бывший председатель регионального центра ГЧП при пособничестве руководителя рабочей группы оплатил партию светильников, не соответствующих технической спецификации, на общую сумму более 2,2 млрд тенге. В период с апреля по июль 2023 года они похитили 122,8 млн тенге путем подписания фиктивных актов. А с сентября по декабрь 2022-го заключили незаконное дополнительное соглашение, используя завышенные расценки, на основании которого перечислили подрядчику 206 млн тенге.

«Подсудимые свою вину не признали, однако в ходе процесса их вина была доказана, – сообщили в суде. – Экс-руководитель цент­ра ГЧП приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Еще два фигуранта дела наказаны лишением свободы на 7 и 8 лет также с запретом на должности в госсекторе».

Суд удовлетворил иск АО «РЦ ГЧП ВКО» на сумму 333,4 млн тенге плюс передал в гражданское производство требование о взыскании с бывших руководителей еще 2,27 млрд тенге. Приговор не вступил в законную силу.