Похищение куницей яиц куропатки попало в объектив фотоловушки

Захватывающие кадры удалось заснять в заповедной природе Чарынского государственного национального парка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: пресс-служба Минэкологии

Фотоловушка, установленная государственными инспекторами Чарынского государственного национального природного парка, зафиксировала момент взятия куницей яиц куропатки.

В министерстве напомнили, что каменная куница - хищное млекопитающее из семейства куньих. Мех грубый, зимой окрашен в серовато-коричневый цвет с рыжеватым оттенком.

Этот вид внесен в Красную книгу Казахстана.