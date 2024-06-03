Похищение куницей яиц куропатки попало в объектив фотоловушки
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Захватывающие кадры удалось заснять в заповедной природе Чарынского государственного национального парка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии
Фотоловушка, установленная государственными инспекторами Чарынского государственного национального природного парка, зафиксировала момент взятия куницей яиц куропатки.
В министерстве напомнили, что каменная куница - хищное млекопитающее из семейства куньих. Мех грубый, зимой окрашен в серовато-коричневый цвет с рыжеватым оттенком.
Этот вид внесен в Красную книгу Казахстана.