Похищенный 40 лет назад антикварный наган нашли полицейские

Оружие было украдено в 1981 году на территории Кызылординской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Акмолинской области обнаружен револьвер системы «Наган» образца 1895 года, сообщает Polisia.kz.

Револьвер поступил на исследование главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области Аяну Имаганбетову.

«Имея большой опыт работы с разными видами оружия, он стал тщательно изучил револьвер, разбирая и осматривая каждую деталь. Его профессиональный взгляд помог обнаружить маркировочные номера револьвера», - говорится в сообщении.

При проверке по учетам МВД оказалось, что это оружие было похищено в 1981 году на территории Кызылординской области.

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе, какие преступления могут быть связаны с его применением за прошедшие сорок лет.