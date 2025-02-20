«Пока Узбекистан не открыл пути через другие страны»: сенатор – о срочной необходимости новой дороги

По словам депутата, в условиях глобальной конкуренции, Казахстан может потерять важные стратегические возможности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отсутствие прямого автомобильного сообщения между Кызылординской областью и граничащей областью Узбекистана создает серьезные препятствия для развития торговых, туристических и культурных связей. Сенатор Наурызбай Байкадамов в своем депутатском запросе отметил, что строительство новой дороги позволило бы значительно сократить время пути между селами областей и усилило бы экономическое сотрудничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как он отметил, сегодня жители двух регионов вынуждены преодолевать 1 330 км. Новая трасса сократит этот путь почти на тысячу километров, а в дальнейшем обеспечит выход на Астану, северные и восточные регионы Казахстана, а также в соседние страны.

Депутат также подчеркнул, что проект дороги связан с перспективами включения объектов Казахстана в транснациональный маршрут ЮНЕСКО «Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья». Это позволит не только укрепить транспортные связи, но и

придать новый импульс развитию туризма.