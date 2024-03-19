Показ национальной одежды от молодых дизайнеров прошел в Астане

В день национальной одежды декады Наурызнама в одном из столичных образовательных центров провели показ мод национальной одежды и выставку ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации пресс-службы столичного акимата, мероприятие с символическим названием «Ұлт бейнесі – ұлттық киім» состоялось в день национальной одежды.

На показе зрителям представили, как выглядят казахские наряды различных фасонов, а также их современную интерпретацию во всевозможных расцветках.

Украшения для показа предоставил столичный бренд украшений и аксессуаров. Кроме того, в рамках мероприятия прошел семинар обсуждений по актуальности и важности ношения национальной одежды в современном обществе.

«Думаю, работа по популяризации ношения национальной одежды, в особенности в современном стиле, активно развивается в нашем обществе. А тенденцию ее презентации в определенные дни в коллективах, в школах, в социальных учреждениях считаю правильной практикой. Сейчас такой тренд очень популярнен и активно распространяется среди горожан. Эта особенность заключается в цветовой палитре, стиле шитья и материале. Наша национальная одежда очень богата различными элементами, которые вызывают большой интерес с первого взгляда», - сказал начальник управления внутренней политики социальной сферы района Нура Ернар Мырзахан.

После яркого показа гости мероприятия, в числе которых можно было заметить коллекционера-этнографа, депутата маслихата Астаны Бахаргуль Толегенкызы; поэтессу, писательницу, экс-депутата Мажилиса Макпал Тажмагамбетову; культуролога и журналиста Алму Сайлауқызы, депутата Мажилиса Гульдару Нурумову, казахстанского государственного деятеля, депутата Сената Галиаскара Сарыбаева, поделились своими воспоминаниями из детства о том, как они увидели красивые наряды.