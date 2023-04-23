Покорившей 8-метровую высоту девочке пришлось вызывать спасателей в Риддере

В городе Риддере девочке, застрявшей на высоком дереве, пришли на помощь спасатели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Спасателям Риддера позвонила мама девочки 2012 года рождения и попросила о помощи. Ее дочь играла на улице, залезла на высокое дерево и не смогла слезть обратно. Испугавшись, она начала плакать.

Спасатели пожарной части 14 по трехколенной лестнице взобрались на высоту почти 8 метров и, взяв на руки ребенка, благополучно спустили на землю.

ДЧС ВКО призывает родителей не оставлять детей без присмотра.