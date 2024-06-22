Покупатель отсудил более 16 млн тенге за бракованный автомобиль

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Как сообщили в комитете по защите прав потребителей, мужчина приобрел автомобиль в одном из салонов Астаны за сумму 15 млн тенге, однако через три месяца машина сломалась. Автовладелец обратился по гарантии в сервисный центр, где был диагностирована неисправность коробки передачи.

Доставка детали заняла несколько месяцев.

Автомобилист направил досудебную претензию субагенту - автосалону и производителю для возврата или обмена товара. Попытка урегулировать проблему не увенчались успехом, поэтому потребитель обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астане.

В заявлении потребитель указал, что продавец отказал в устранении недостатков, обмене или возврате денег за некачественный автомобиль, оказании гарантийного обслуживания, нарушил сроки устранения неисправностей.

Дело рассматривалось в суде, где ответчиком выступали сервисный центр, производитель и автосалон.

«По решению суда потребителю возвратили стоимость автомобиля, а также компенсировали моральный вред в размере 100 тыс. тенге и расходы на проживание в городе Астана за все время гарантийного ремонта в сумме 71 тыс. тенге, расходы по оплате услуги представителя его законных интересов в сумме 500 тыс. тенге, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 161 тыс. тенге», - говорится в сообщении.

Общая сумма возмещенного ущерба составила 16 677 тыс. тенге.