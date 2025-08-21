Полицейские выявили крупные наркоканалы: изъято более 750 кг «запрещенки»

Венера Баталова
корреспондент

В шести регионах Казахстана выявлены крупные каналы незаконного оборота наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Изъято свыше 750 килограммов наркотических средств, задержаны подозреваемые, ликвидированы наркоплантации и выявлены тайники.

Акмолинская область. На одной из автодорог задержан курьер, следовавший по маршрутам Кокшетау – Атбасар – Степногорск. При нем изъято 2,2 кг мефедрона. Связь с организаторами он поддерживал через мессенджер.

Область Улытау. В результате обыска гаражного помещения обнаружены мешки с наркотическими средствами и незарегистрированное огнестрельное оружие. Во дворе жилого дома задержан подозреваемый, у которого изъято 20 кг каннабиса.

Жамбылская область. В Шуской долине в ходе ночной спецоперации с участием военнослужащих Национальной гвардии МВД РК задержан мужчина с 32 кг свежескошенной марихуаны.

Атырауская область. Благодаря слаженной работе кинологической службы и служебно-розыскной собаки обнаружено более 1 тысячи кустов дикорастущей конопли. Общий вес изъятого составил 123 кг.

Кызылординская область. В результате воздушной разведки выявлена плантация с сотнями кустов конопли, оснащенная насосами, шлангами и системой электропитания. В другом случае во дворе частного дома обнаружены 73 куста. Общий вес изъятого составил около 300 кг.

Алматинская область. На территории одного из крестьянских хозяйств выявлено поле с посевами конопли общей площадью 4,5 га. Изъято 332 куста, а также упаковки с семенами.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

