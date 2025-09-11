Фото: Polisia.kz

В Костанайской области полицейские пресекли крупную кражу — злоумышленники похитили 54 тонны пшеницы нового урожая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе рейда полицейские остановили КАМАЗ с прицепом на трассе Аулиеколь – Диевка. Документы на груз вызвали подозрения, а водитель не смог внятно объяснить, откуда зерно и куда оно направляется. Грузовик доставили в отдел полиции, где выяснилось, что пшеница похищена с территории ТОО "Агрофирма Диевская".

Позже на заранее арендованном складе в поселке Аманкарагай было обнаружено похищенное зерно, вывезенное тремя днями ранее. Общий вес украденного составил 54 тонны. Ущерб оценивается примерно в 6,5 млн тенге.

Возбуждено уголовное дело. Среди подозреваемых — сотрудник агрофирмы и житель поселка Новоселовка. Круг причастных устанавливается.

Расследование проводится при тесном взаимодействии с прокуратурой района — правоохранительные органы работают совместно, чтобы установить всех участников преступления. По словам исполнительного директора ТОО "Агрофирма Диевская" Олега Даниленко, к хищению могли быть причастны и другие сотрудники. Он выразил надежду на объективное расследование и справедливое рассмотрение дела.

В целях недопущения подобных случаев на предприятии планируется усилить меры безопасности.

