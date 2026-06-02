Около 200 водителей привлекли к ответственности в Туркестане за тонировку

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на территории Туркестана в течение мая проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным ведомства, сотрудники патрульной полиции проверяли транспортные средства на соответствие установленным техническим требованиям и выявляли автомобили с незаконно затонированными лобовыми и передними боковыми стеклами.

К ответственности привлекли около 200 водителей, допустивших нарушения.

Правоохранители призывают граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и использовать транспортные средства в соответствии с требованиями законодательства РК.