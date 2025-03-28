Полицейские спасли 20-летнего астанчанина от прыжка с восьмого этажа
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Ранним утром 28 марта в полицию Астаны поступило сообщение о том, что парень стоит на карнизе восьмого этажа многоэтажного дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
На место происшествия немедленно прибыли патрульные Жасулан Кыздарбек, Фазыл Айболат, Сумгат Назымбеков и Абзал Кадыров.
«Когда мы прибыли, дверь в квартиру была заперта, а молодой человек уже находился за окном, держась за раму. Счет шел на секунды, и мы решили действовать», — рассказал Кыздарбек.
Сотрудники полиции выбили дверь и ворвались внутрь, успев схватить парня и предотвратить его необдуманный поступок.
Они доставили 20-летнего астанчанина в управление полиции, после чего передали его бригаде скорой помощи для оказания психологической помощи.