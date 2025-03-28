Полицейские спасли 20-летнего астанчанина от прыжка с восьмого этажа

Происшествия
28
Венера Баталова
корреспондент

Ранним утром 28 марта в полицию Астаны поступило сообщение о том, что парень стоит на карнизе восьмого этажа многоэтажного дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Кадр из видео

На место происшествия немедленно прибыли патрульные Жасулан Кыздарбек, Фазыл Айболат, Сумгат Назымбеков и Абзал Кадыров.

«Когда мы прибыли, дверь в квартиру была заперта, а молодой человек уже находился за окном, держась за раму. Счет шел на секунды, и мы решили действовать», — рассказал Кыздарбек.

Сотрудники полиции выбили дверь и ворвались внутрь, успев схватить парня и предотвратить его необдуманный поступок.

Они доставили 20-летнего астанчанина в управление полиции, после чего передали его бригаде скорой помощи для оказания психологической помощи.

#полиция #суицид #спасение

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