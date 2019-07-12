Общество
Полицейские вымогали деньги за невозбуждение уголовного дела в Таразе
Айдана Демесинова
В Таразе полицейские вымогали деньги за невозбуждение уголовного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.   

"Материалами уголовных дел установлено, что следователь следственного отделения ОП Байзакского района А., младший оперуполномоченный отдела по борьбе с наркобизнесом Т. и участковый инспектор полиции отдела Байзакского района Ә., являясь должностными лицами, по предварительному сговору, в ходе проверки инициировали изъятие наркотического вещества у гражданина С. За невозбуждение уголовного дела указанные лица получили от последнего взятку в сумме 149 500 тенге, которую в последующем поделили между собой", – говорится в сообщении.

В это же время, подсудимые А. и Т. проходили в качестве подозреваемых по уголовному делу по тяжким коррупционным преступлениями.

"В отношении них была избрана мера пресечения в виде залога. Дела переданы в Байзакский районный суд для рассмотрения. Однако, несмотря на данные обстоятельства А. и Т. представляясь сотрудниками полиции продолжили свою преступную деятельность. Приговором суда А. и Т. признаны виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.190 ч.3 п.2 УК РК и на основании ст.58 ч.6 УК РК им присоединено неотбытое наказание по приговору Байзакского районного суда, окончательно им назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы, с лишением специальных званий "лейтенант полиции" и "сержант полиции" с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, приговором суда участковый инспектор полиции признан виновным в совершении уголовного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа 1 495 000 тенге. Он лишен специального звания "лейтенант полиции", пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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