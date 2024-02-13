Полицейские задержали автора рассылок о терроре в Карагандинской области

Подросток стал администратором группы в Telegram-канале и автором рассылок о расстреле школьников в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как выяснилось, 13-летний житель Караганды, увидев в соцсетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием «Очищение Караганды». После он стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма.

В настоящее время данная группа в Telegram удалена.

— Сотрудники полиции проверяют информацию о причастности к данному преступлению граждан, находящихся за рубежом. Будет подан иск в суд по возмещению ущерба за выезд экстренных служб, —детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что родители школьника будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК. Ведется расследование.