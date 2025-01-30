Полицейские задержали карагандинца, обманувшего трех пенсионерок

Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Он воспользовался их доверием под предлогом помощи в сложной ситуации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Октябрьский отдел полиции обратилась 82-летняя жительница района. К ней пришел незнакомец, представившись знакомым ее сына, проживающего в Германии. В ходе их беседы женщина узнала, что заболела внучка, и сын нуждается в помощи.

Взволнованная женщина, не раздумывая, отдала 225 тысяч тенге. Лишь когда незнакомец покинул ее порог, она написала сыну о передаче денег, и тогда ее постигло горькое осознание — она стала жертвой мошенника. Полицейским пенсионерка подробно описала своего обидчика.

В ходе оперативных мероприятий их внимание привлек 62-летний местный житель, идеально подходивший под это описание. Сначала он уклонялся от ответов, но вскоре признался в своих преступлениях. В ходе допроса мошенник признался также и в двух других преступлениях.

В одном случае он действовал, как знакомый уехавшей в Германию дочери 72-летней жительницы, и обманом забрал 69 тысяч тенге. Во втором случае, остановив в полутемном подъезде пенсионерку под предлогом доставки посылки, забрал 30 тысяч тенге. В отношении мужчины начато досудебное расследование. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться уловкам мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников различных служб, пытаются обманным путем завладеть деньгами и личными данными людей. Они используют различные методы, включая телефонные звонки, SMS-сообщения и даже личные встречи, чтобы создать видимость законного запроса информации. 

«Рекомендуем гражданам быть осторожными, проверять информацию и не вводить в заблуждение себя и своих близких. Если вам поступил сомнительный звонок или сообщение, не стесняйтесь обращаться в полицию. Помните, что личная безопасность и финансовая защищенность зависят от вашей внимательности и осведомленности. Будьте бдительны и берегите себя!» – сказали в полиции.

#Караганда #пенсионеры #мошенник

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