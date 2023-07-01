Многодетную должницу по алиментам пришлось объявить в розыск в СКО

Неплательщицу алиментов удалось установить полицейским Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции СКО.

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Четверо детей жительницы СКО воспитываются в детском центре социального обслуживания. Однако их мать не первый год игнорировала отчисления на их содержание.

Североказахстанским полицейским удалось найти нерадивую мать в Акмолинской области. Здесь она попала в поле зрения участкового инспектора за административное правонарушение.

Со слов женщины она не знала, что находится в розыске за неуплату алиментов.