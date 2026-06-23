Полицейский, который успешно совмещает службу, сцену и спорт

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан – ответственная и почётная миссия, требующая высокой дисциплины и преданности своему делу. Одним из тех, кто осознанно выбрал этот путь, является полицейский Изолятора временного содержания Департамента полиции города Астаны, старший сержант полиции Бекарыс Ырымбек.

Фото: ДП Астаны

Бекарыс родился в Восточно-Казахстанской области. С детства его отличали трудолюбие, целеустремлённость и дисциплинированность. После окончания школы он прошёл срочную военную службу, где ещё глубже осознал важность служения Родине. Именно тогда он принял решение связать свою жизнь с обеспечением общественной безопасности и защитой правопорядка.

Службу в органах внутренних дел Бекарыс начал в 2022 году. За сравнительно короткое время он зарекомендовал себя как ответственный и профессиональный сотрудник, добросовестно выполняющий поставленные задачи. Коллеги характеризуют его как человека принципиального, преданного своему делу и способного сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях.

Однако жизнь Бекарыса не ограничивается только службой. Он является разносторонней личностью, успешно совмещающей профессиональную деятельность с творчеством и спортом. Любовь к музыке появилась у него ещё в детстве, а сегодня он является активным участником творческого коллектива «ALAI», созданного в 2024 году при ДП Астаны.

Первая композиция группы — «Отанға қызмет» — получила тёплый отклик слушателей, а песня «Есте» стала саундтреком к художественному фильму «Капитан Байтасов» и получила широкую известность. Бекарыс принимает активное участие в творческой деятельности коллектива, раскрывая свои таланты и вне службы.

Не менее значимое место в его жизни занимает спорт. Он является призёром чемпионата Казахстана по самбо, регулярно занимается рукопашным боем и футболом. Отличная физическая подготовка, сила воли и дисциплина помогают ему добиваться высоких результатов как в спорте, так и в служебной деятельности.

Бекарыс Ырымбек — яркий пример современного сотрудника полиции, который не только добросовестно выполняет свой профессиональный долг, но и успешно реализует себя в творчестве и спорте, вдохновляя своим примером окружающих.