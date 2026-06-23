Полицейский, который успешно совмещает службу, сцену и спорт

Общество
Дана Аменова
специальный корреспондент

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан – ответственная и почётная миссия, требующая высокой дисциплины и преданности своему делу. Одним из тех, кто осознанно выбрал этот путь, является полицейский Изолятора временного содержания Департамента полиции города Астаны, старший сержант полиции Бекарыс Ырымбек.

Фото: ДП Астаны

Бекарыс родился в Восточно-Казахстанской области. С детства его отличали трудолюбие, целеустремлённость и дисциплинированность. После окончания школы он прошёл срочную военную службу, где ещё глубже осознал важность служения Родине. Именно тогда он принял решение связать свою жизнь с обеспечением общественной безопасности и защитой правопорядка.

Службу в органах внутренних дел Бекарыс начал в 2022 году. За сравнительно короткое время он зарекомендовал себя как ответственный и профессиональный сотрудник, добросовестно выполняющий поставленные задачи. Коллеги характеризуют его как человека принципиального, преданного своему делу и способного сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях.

Однако жизнь Бекарыса не ограничивается только службой. Он является разносторонней личностью, успешно совмещающей профессиональную деятельность с творчеством и спортом. Любовь к музыке появилась у него ещё в детстве, а сегодня он является активным участником творческого коллектива «ALAI», созданного в 2024 году при ДП Астаны.

Первая композиция группы — «Отанға қызмет» — получила тёплый отклик слушателей, а песня «Есте» стала саундтреком к художественному фильму «Капитан Байтасов» и получила широкую известность. Бекарыс принимает активное участие в творческой деятельности коллектива, раскрывая свои таланты и вне службы.

Не менее значимое место в его жизни занимает спорт. Он является призёром чемпионата Казахстана по самбо, регулярно занимается рукопашным боем и футболом. Отличная физическая подготовка, сила воли и дисциплина помогают ему добиваться высоких результатов как в спорте, так и в служебной деятельности.

Бекарыс Ырымбек — яркий пример современного сотрудника полиции, который не только добросовестно выполняет свой профессиональный долг, но и успешно реализует себя в творчестве и спорте, вдохновляя своим примером окружающих.

#Астана #Спорт #ДП #полицейский #сцена

Популярное

Все
Уголь, который может изменить промышленность
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»
Госслужащие соревновались в эрудиции
Бюро Сената
Возвращение к земле
Лучшие производства года назвали в Улытау
Медальный всплеск в Торонто
Золото в триатлоне
«Актобе» забирает главный матч тура
Для роста экспорта
Не только солнце, воздух и вода
Во имя интересов государства и граждан
Изменить подход к субсидированию
Они первыми спешат на помощь
Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Долгострой под контролем
Труд за пределами статистики
Многоуровневая система контроля
Продолжая путь отца
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Должников пора призвать к ответу
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Зайцев взяли на контроль
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Родитель по призванию
Школа будущих лидеров
Каникулы строгого контроля
Глава АДГС ознакомил актив Алматы с ключевыми положениями н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]