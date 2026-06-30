Специалисты беспилотной авиации отмечают профессиональный праздник

Общество

Дата связана с образованием 30 июня 2022 года Департамента развития и применения беспилотных авиационных систем (БАС) Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Фото: Минобороны

Создание профильного подразделения было обусловлено стремительным развитием беспилотных технологий, расширением сфер их применения и кардинальным изменением характера современных вооруженных конфликтов. Беспилотные авиационные системы позволяют выполнять широкий спектр задач без непосредственного участия и риска для личного состава, существенно повышая эффективность действий войск.

БАС являются одним из ключевых инструментов разведки, управления войсками, огневого поражения противника и доставки грузов. Их применение способствует повышению оперативности принятия решений, точности выполнения боевых задач и общей эффективности управления войсками.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты активно используются при проведении мероприятий по обеспечению общественной безопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На вооружении Вооруженных сил Казахстана состоят беспилотные системы различных классов – от «мини» до «оперативно-стратегических».

На постояной основе проводятся демонстрационные испытания и опытно-войсковые эксплуатации, где проверяются надежность и тактико-технические характеристики беспилотных систем. Одновременно прорабатываются вопросы локализации производства на территории Казахстана.

Обучение курсантов по эксплуатации беспилотных авиационных систем ведется во всех высших учебных заведениях Министерства обороны. В системе техническо-профессиональной подготовки в военных колледжах гг. Щучинска и Астаны созданы циклы по обучению специалистов по применению и обслуживанию беспилотных систем и робототехнических комплексов. Набор кадетов запланирован уже в этом году. На постоянной основе проводятся курсы повышения квалификации военнослужащих этого профиля в учебных центрах Вооруженных сил.

Сегодня беспилотная авиация – одно из наиболее динамично развивающихся направлений Вооруженных сил. Специалисты беспилотных систем успешно выполняют поставленные задачи в повседневной деятельности и ходе различных учений. Расчеты беспилотных авиационных систем также имеют опыт участия в межведомственных и международных учениях, где подтвердили свою эффективность в решении задач разведки, огневого поражения и информационного обеспечения действий войск.

Профессионализм, опыт и преданность воинскому долгу операторов, инженеров и специалистов по эксплуатации БАС служат прочной основой для дальнейшего развития беспилотных технологий в интересах укрепления обороноспособности страны.

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