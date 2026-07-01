Вооруженные силы пополнили 100 выпускников Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова

Фото: Минобороны

В ней приняли участие руководство Министерства обороны, почетные гости, командование, личный состав учебного заведения, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие выпускников.

В этом году ряды профессионального сержантского корпуса пополнили 100 сержантов.

По традиции выпускники возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, Халық қаһарманы первому министру обороны Независимого Казахстана генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, отдав дань уважения выдающемуся военачальнику.

Выпускников поздравил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков.

– Сегодня мы провожаем в войска новое пополнение сержантов. Особенно приятно отметить, что восемь выпускников окончили колледж с отличием, показав высокие результаты в учебе и проявив себя в общественной жизни. Желаю вам и дальше держать высокую планку. Теперь на вас возлагается большая ответственность. Пусть знания, полученные в колледже, помогут вам уверенно выполнять поставленные задачи, а верность долгу, честь и любовь к Родине навсегда останутся вашими главными жизненными принципами, – сказал генерал-майор Аскар Мустабеков.

После вручения дипломов состоялся ритуал прощания с Боевым Знаменем колледжа и вступления выпускников в сержантский корпус. Эта воинская традиция символизирует верность воинскому долгу, высокую ответственность и преданность избранной профессии.

– В этот знаменательный день от имени всех выпускников хочу выразить искреннюю благодарность руководству колледжа, преподавателям и командирам за знания и поддержку. Вы не только дали нам современное военное образование, но и воспитали в нас лучшие качества, присущие легендарным военачальникам Бауыржану Момышулы и Сагадату Нурмагамбетову. Мы, новое поколение защитников Родины, обещаем хранить верность Военной присяге и честно служить своей стране, – отметил отличник учебы сержант Омиржан Таспулатов.

Не скрывали волнения и родители молодых сержантов, искренне радуясь успехам выпускников.

– Сегодня наши дети стали сержантами. Желаю всем ребятам счастливого пути, достойной службы и успехов. Пусть они с честью выполняют свой долг по защите Родины, а в нашей стране всегда царят мир и спокойствие, – сказала мать одного из выпускников Нурсулу Отеулыкызы.

В ходе показа строевого дефиле военнослужащие удивили зрителей точностью движений и безупречным владением оружием. Были также продемонстрированы элементы рукопашного боя.

Особым украшением праздника стал традиционный выпускной вальс. Под звуки военного оркестра молодые сержанты вместе с девушками в бальных платьях исполнили танец, подарив зрителям трогательный момент прощания с родным учебным заведением.

Завершилось мероприятие выступлением творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан и фотосессией.