Полицейский наехал на женщину-пешехода в Тобыле

В городе Тобыле привлекают к ответственности полицейского, наехавшего на пешехода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Костанайской области.

Фото: Kazpravda.kz

В пресс-службе ДП области сообщили, что факт ДТП зарегистрирован, и после необходимых экспертиз в отношении водителя примут процессуальное решение. Кроме того, проводится служебное расследование.

ДТП произошло в Костанайском районе, в городе Тобыл. Полицейский на личном автомобиле наехал на женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель трезв. Пострадавшая доставлена в больницу. Состояние женщины удовлетворительное», – проинформировали в департаменте.