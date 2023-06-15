Полицейского посадили на 10 лет за продажу мефедрона в Актюбинской области

Полицейского осудили за сбыт психотропных веществ в особо крупном размере в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам области.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Как сообщили в суде, старший сержант полиции «Ш» для сбыта незаконно хранил психотропное вещество в особо крупном размере и сбыл «И» за 120 тысяч тенге 10,22 грамма мефедрона.

Суд признал «Ш» виновным в незаконном приобретении, хранении для сбыта, сбыте психотропных веществ в особо крупном размере (пункт 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса) и назначил 10 лет лишения свободы.

По второму эпизоду (сбыт психотропных веществ, их аналогов совершенный неоднократно; хищение психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) все доказательства суд признал недопустимыми и оправдал подсудимого.

Сам экс-полицейский вину не признал.

Приговор не вступил в силу.