"Приставал к детям и предлагал 10 тыс. тенге": педофила задержали в Караганде

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В социальных сетях распространилось видео задержания мужчины, который, по словам местных жителей, приставал к детям. По делу «покушение на насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего» ведется расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

На странице @patriotkaragandy во дворе жилого дома 15 микрорайона Караганды сообщается, что мальчик рассказал маме о мужчине, который предлагал детям 10 тыс. тенге за "исполнение его желаний".

"Один мальчик спросил: что нужно сделать? Мужчина ответил, что нужно исполнить некоторые его желания. И спустил штаны. В ужасе от увиденного испуганные дети кинулись в разные стороны. Мужчина пошел за ними с призывом остаться", – говорится в сообщении.

Мать мальчика вызвала полицию.

В ДП подтвердили, что в Октябрьский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома неизвестный приставал к детям.

"По приезду следственно-оперативной группы на место происшествия был установлен мужчина, пытавшийся совершить сексуальные действия в отношении малолетних. По горячим следам задержан 34-летний подозреваемый", - проинформировали в ДП.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье "Покушение на насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего" части 4 УК РК.

"Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.