Полиция нашла пассажира из видео, которое возмутило Казнет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казнете завирусилось видео, опубликованное жительницей столицы. Она сообщила, что некий парень заказал услугу бизнес-такси и, покатавшись по городу, не оплатил и вышел, обещая вернуться. Так он обманул ее глухонемого отца.

«Этот мужчина заказывает такси на 3 остановки, а мой отец возит его час по всем пробкам Астаны. Мой отец глухой и не может говорить. Он весь день работает, чтобы покрыть свой кредит таксистом. А этот пассажир, заказав три остановки такси, обманул отца», - написала она в соцсетях.

В МВД сообщили, что пассажир, не заплативший за поездку водителю такси, выявлен полицией.

«Полицейские установили пассажира. Он полностью возместил нанесенный ущерб и принес свои извинения. Потерпевшая сторона от заявлений отказалась. Установлено, что 22-летний пассажир ранее уже привлекался за мошенничество», - говорится в сообщении телеграм-канала МВД.

Водитель такси выразил благодарность стражам порядка за профессионализм и оказанное содействие.