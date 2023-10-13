Получить место в детсаду пыталась с помощью хакеров астанчанка

Жительница Астаны незаконно пыталась получить направление в детсад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по гражданским делам Астаны

Фото: Kazpravda.kz

Суд рассмотрел гражданское дело по иску С. к ТОО.

С. получила направление через портал в детский сад, однако позже ее личный кабинет был заблокирован.

Тогда она обратилась в суд с требованием обязать товарищество разблокировать ее личный кабинет и восстановить очередь в детсад.

Товарищество иск не признало.

Как отметили в суде, «государственное учреждение внедрило цифровой сервис создания равных и прозрачных условий при получении направлений в дошкольные организации Астаны.

Истец была осведомлена об условиях оказания госуслуг и в договоре публичной оферты согласилась с ним. Но впоследствии астанчанка нарушила правила оказания госуслуги и договора и воспользовалась услугами третьих лиц для получения направления в детсад, передав им учетные данные от личного кабинета информационной системы. Этот факт женщина не отрицала.

Из представленного электронного досье установлено, что для получения направления в дошкольную организацию в интересах истца осуществились действия третьими лицами с применением хакерской атаки на интернет-портал».

Суд в удовлетворении иска отказал.

Решение суда стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу.