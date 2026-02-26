Туркменским женщинам подарят по $17 к 8 Марта

Сумма подарка составит 60 манатов (около 8 500 тенге), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на государственное ИА Туркменистан сегодня

Фото: tdh.gov.tm

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал соответствующее распоряжение.

«Учитывая большие заслуги наших женщин в осуществлении преобразований во имя процветания страны, в деле воспитания преданного Родине, здорового и воодушевлённого поколения, в целях продолжения благородных традиций предков в почитании любимых матерей и дорогих сестёр в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также исполнения Постановления Президента Туркменистана от 27 февраля 2019 года № 1152 «О вручении денежных подарков женщинам нашей страны по случаю Международного женского дня», Президент Туркменистана подписал Распоряжение», - говорится в сообщении.

Документом предписано в период 2–6 марта 2026 года по случаю Международного женского дня в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана денежные подарки в размере 60 манатов (около 8 500 тенге) женщинам и девушкам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях ­независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторан­туре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

 

