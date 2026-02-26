фото предоставлено акиматом ВКО

Павел Еремеевич родился в сердце ­Казахстанского Алтая – в Маркакольском районе. Рос в многодетной семье и начал работать в колхозе «Свобода Востока» уже после четвертого класса. В 1943 году 17-летнего парня сначала направили в школу младших командиров в Аягозе, а оттуда досрочно на Белорусский фронт. В бою солдат получил ранение, после госпиталя вновь вернулся на передовую. Участвовал в штурме и освобождении Кенигсберга, встретил здесь Победу.

В мирное время Павел Еремеевич ­работал электриком в родном Маркакольском районе, вместе с супругой воспитал пятерых детей. Он кавалер ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени, награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», медалью Жукова.

В юбилейную дату ветерану устрои­ли трогательный концерт с песнями военных лет, пожелали долгих лет жизни в кругу родных и земляков. ­Пожилому человеку зачитали ­поздравление от министра обороны Даурена Косанова и в знак благодарнос­ти вручили ключи от нового автомобиля.