Родились четыре девочки и один мальчик

Отмечается, что при родах девушке помогали 20 медработников, всё завершилось благополучно, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В четверг рано утром 24-летняя женщина из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая родила пятерняшек — мальчика и четырех девочек — в больнице Чжуннань Уханьского университета», — говорится в публикации газеты Global Times в социальной сети Facebook.

Главный врач отделения акушерства госпиталя Ли Цзяфу отметил, что не сталкивался с подобным за более чем 40 лет работы.

При этом, по оценкам экспертов, рождение пятерняшек естественным путем происходит примерно в одном случае из 60 млн родов во всем мире.