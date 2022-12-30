"Помог воздух Алатау" – шахматный король Магнус Карлсен высказался о своих победах на ЧМ-2022

В городе Алматы завершился чемпионат мира по шахматам в рапиде и блице, организованный Международной шахматной федерацией (FIDE) и Казахстанской федерацией шахмат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

В мировом первенстве приняли участие сильнейшие шахматисты из 46 стран, всего 178 мужчин и 98 женщин. 30 декабря стали известны имена всех чемпионов.

Высочайший результат продемонстрировали казахстанские девушки. Бибисара Асаубаева защитила свой титул чемпионки мира по блицу и стала двукратным победителем этого турнира. Динара Садуакасова завоевала серебряную медаль первенства планеты в быстрых шахматах.

По итогам чемпионата мира в рапиде 26-28 декабря победу праздновал норвежец Магнус Карлсен, набравший 10 очков в 13 турах. Второе место занял 18-летний немецкий шахматист Винсент Кеймер, а бронзовую медаль завоевал американец Фабиано Каруана.

Среди женщин чемпионкой в рапиде стала китаянка Тань Чжуньи, серебряную медаль завоевала казахстанка Динара Садуакасова, третье место досталось Шри Савите из Индии.

29-30 декабря также состоялся чемпионат мира по блицу. Тройку призеров открытого блиц-турнира составили норвежец Магнус Карлсен, который сделал в Алматы золотой дубль, а также американец Хикару Накамура и представитель Армении Хаик Мартиросян.

По словам М. Карлсена, он по-прежнему получает удовольствие от побед, и каждая из них дается ему с трудом. Однако чемпион уверен, что в Алматы ему помог горный воздух Алатау и высокий уровень организации турнира.

В женской части соревнований чемпионский титул завоевала казахстанка Бибисара Асаубаева. Второе место досталось индианке Хампи Конеру, третье – Полине Шуваловой (ФИДЕ).

Как отметила на пресс-конференции двухкратная чемпионка мира Б. Асаубаева, для нее было особенно ответственно и важно одержать победу именно на домашнем турнире. Она выразила надежду, что этот успех послужит дальнейшей популяризации шахмат в Казахстане.