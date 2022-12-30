Бибисара Асаубаева снова стала чемпионкой мира по блицу

Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в городе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: instagram.com/bibisarachess

Асаубаева выиграла свой последний матч на турнире, в то время как ее главная конкурентка представительница Китая Тань Чжунъи в своей встрече потерпела поражение.

Эта победа для Бибисары стала второй подряд на чемпионате мира.

Отметим, что 18-летней казахстанской спортсменке удалось стать чемпионкой мира после того, как она занимала 12-е место по итогам первого дня соревнований. Асаубаева также является чемпионкой мира среди юниоров.

Напомним, в декабре 2021 года казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу. Это было первое в истории Казахстана "золото" на чемпионатах мира среди взрослых. Также Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира.

Отметим, что на ЧМ-2022 по шахматам в Алматы отметилась еще одна казахстанская шахматистка Динара Садуакасова, которая завоевала серебряную медаль чемпионата мира по рапиду.