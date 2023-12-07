Помогая гражданам, не ожидая благодарности

Виды деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу волонтеров, многочис­ленны и разнообразны. В Казахстане мы привыкли к тому, что основная деятельность движения волонтеров, – это желание протянуть руку помощи пожилым людям, ветеранам, оказывать помощь в уборке улиц, быть в чис­ле первых во время чрезвычайной ситуации, координировать доставку гуманитарной помощи населению или участвовать в восстановлении мест аварии, ликвидации следов вандализма, помогать приютам, где содержатся безнадзорные животные.

По словам заместителя председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандеровой, каждый волонтер из чис­ла молодежного крыла «Жастар Рухы» всегда в числе первых, кто участвует в выполнении добрых дел. Активисты совмещают волонтерское дело с учебой или работой, они доб­ровольно присоединились к республиканской неделе «Стать волонтером легко», которая стартовала 4 декабря. Но к волонтерам мы должны проявлять должное уважение в течение всего года, а не только во время праздников.

В рамках республиканской недели «Стать волонтером легко» волонтеры молодежного крыла в Шымкенте провели акцию «Я донор». В Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, облас­ти Улытау и г. Астане прошли акции по оказанию помощи пожилым людям, очистке дворов от снега и мусора в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық». В нем были задействованы более 100 волонтеров, оказана помощь более 20 пожилым людям.

В Усть-Каменогорске волонтеры посетили детский дом «Үміт», где подарили хорошее настроение малышам. Павлодарские волонтеры продолжают борьбу с вандализмом в ходе экологического проекта «ТазаLike» и убирают общественные места, поврежденные руками вандалов. Они разместили плакаты с лозунгами на подземной дороге, призывая горожан к борьбе с вандализмом. «Не распыляй свое творчество!», «Будь извес­тен своим талантом!» – такими лозунгами волонтеры призы­вают не рисовать в общественных местах.

В рамках акции «Қауіпсіз қоғам» департаментами полиции и волонтерами проведены 374 совместные акции и рейды по охране правопорядка, в ходе которых выявлено более 8 300 правонарушений. Также начата масштабная республиканская акция, направленная на сохранение от вандализма более 500 памятников исторического, культурного и природного наследия. В данных мероприятиях принимают участие более 1 500 волонтеров. В настоящее время в городах и районах страны ведется работа по борьбе с вандализмом.

Особенное место в волонтерском движении занимает участие молодежи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Когда в 2019 году в Арыси произошел взрыв, молодежное крыло «Жастар Рухы» открыло пункты приема гуманитарной помощи во всех регионах страны. Более 750 волонтеров приняли участие в регистрации и размещении эвакуированных жителей Арыси, розыске пропавших детей, разгрузке товаров, подлежащих гуманитарной помощи, и размещении ее на складах.

В ходе пандемии, вызванной коронавирусом, в Мактааральском районе Южного региона Казахстана произошло наводнение в нескольких населенных пунктах, и помимо республиканского чрезвычайного положения здесь было объявлено и региональное. В этот момент 500 волонтеров «Жастар Рухы» приняли участие в эвакуации жителей Мактааральского района. Волонтеры оказали помощь населению в восстановлении подтопленных домов, поставляли строительные материалы и раздали горожанам около 1 000 тонн гуманитарной помощи.

Среди крупнейших мероприятий, проводимых добровольцами, можно выделить общенацио­нальную акцию «Biz Birgemiz», проводимую в 2020 году. В ней были задействованы 5 000 волонтеров по всей республике. В рамках акции 320 тыс. со­циально уязвимых семей были обеспечены продовольственными корзинами и в первую очередь необходимыми товарами, 100 тыс. малообеспеченных семей получили 5 млн масок бесплатно.

Волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы» не остались в стороне и во время опустошительного пожара в Костанайской области. С момента объявления чрезвычайного положения они открыли центры приема гуманитарной помощи в трех городах и 17 областях республики. Более 1 300 волонтеров по всей стране работали над оказанием помощи селу Аулиеколь. На месте ЧП трудились около 300 волонтеров из Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркес­танской областей, городов Алматы, Астана. Они доставляли пострадавшим жителям продукты питания и предметы первой необходимости.

В числе первых откликнулись волонтеры и на помощь замерзающему прошлой зимой Экибастузу. С момента объявления властями чрезвычайного положения волонтеры «Жастар Рухы» отправились в город. Аварийно-спасательные бригады провели подворный обход для организации горячего питания, а также сбора информации об одиноко проживающих пенсио­нерах, инвалидах и нуждаю­щихся семьях. Они распространили более 1 700 электрических обогревателей.

Не остались в стороне от бедствия, случившегося во время масштабного пожара в области Абай. Группа волонтеров оказала активную помощь пострадавшим и эвакуированным жителям, принимая вещи, доставленные в пункт сбора гуманитарной помощи, и распределяя их пострадавшим жителям населенных пунктов. За пять дней из разных регионов страны было собрано и доставлено 126,5 тонны гуманитарной помощи.