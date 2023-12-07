Помогая гражданам, не ожидая благодарности Общество 7 декабря 2023 г. 2:30 1098 Николай Жоров Молодежное крыло «Жастар Рухы» подвело итоги своей работы добровольных помощников и провело очередные акции. фото автора Виды деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу волонтеров, многочисленны и разнообразны. В Казахстане мы привыкли к тому, что основная деятельность движения волонтеров, – это желание протянуть руку помощи пожилым людям, ветеранам, оказывать помощь в уборке улиц, быть в числе первых во время чрезвычайной ситуации, координировать доставку гуманитарной помощи населению или участвовать в восстановлении мест аварии, ликвидации следов вандализма, помогать приютам, где содержатся безнадзорные животные. По словам заместителя председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандеровой, каждый волонтер из числа молодежного крыла «Жастар Рухы» всегда в числе первых, кто участвует в выполнении добрых дел. Активисты совмещают волонтерское дело с учебой или работой, они добровольно присоединились к республиканской неделе «Стать волонтером легко», которая стартовала 4 декабря. Но к волонтерам мы должны проявлять должное уважение в течение всего года, а не только во время праздников. В рамках республиканской недели «Стать волонтером легко» волонтеры молодежного крыла в Шымкенте провели акцию «Я донор». В Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Улытау и г. Астане прошли акции по оказанию помощи пожилым людям, очистке дворов от снега и мусора в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық». В нем были задействованы более 100 волонтеров, оказана помощь более 20 пожилым людям. В Усть-Каменогорске волонтеры посетили детский дом «Үміт», где подарили хорошее настроение малышам. Павлодарские волонтеры продолжают борьбу с вандализмом в ходе экологического проекта «ТазаLike» и убирают общественные места, поврежденные руками вандалов. Они разместили плакаты с лозунгами на подземной дороге, призывая горожан к борьбе с вандализмом. «Не распыляй свое творчество!», «Будь известен своим талантом!» – такими лозунгами волонтеры призывают не рисовать в общественных местах. В рамках акции «Қауіпсіз қоғам» департаментами полиции и волонтерами проведены 374 совместные акции и рейды по охране правопорядка, в ходе которых выявлено более 8 300 правонарушений. Также начата масштабная республиканская акция, направленная на сохранение от вандализма более 500 памятников исторического, культурного и природного наследия. В данных мероприятиях принимают участие более 1 500 волонтеров. В настоящее время в городах и районах страны ведется работа по борьбе с вандализмом. Особенное место в волонтерском движении занимает участие молодежи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Когда в 2019 году в Арыси произошел взрыв, молодежное крыло «Жастар Рухы» открыло пункты приема гуманитарной помощи во всех регионах страны. Более 750 волонтеров приняли участие в регистрации и размещении эвакуированных жителей Арыси, розыске пропавших детей, разгрузке товаров, подлежащих гуманитарной помощи, и размещении ее на складах. В ходе пандемии, вызванной коронавирусом, в Мактааральском районе Южного региона Казахстана произошло наводнение в нескольких населенных пунктах, и помимо республиканского чрезвычайного положения здесь было объявлено и региональное. В этот момент 500 волонтеров «Жастар Рухы» приняли участие в эвакуации жителей Мактааральского района. Волонтеры оказали помощь населению в восстановлении подтопленных домов, поставляли строительные материалы и раздали горожанам около 1 000 тонн гуманитарной помощи. Среди крупнейших мероприятий, проводимых добровольцами, можно выделить общенациональную акцию «Biz Birgemiz», проводимую в 2020 году. В ней были задействованы 5 000 волонтеров по всей республике. В рамках акции 320 тыс. социально уязвимых семей были обеспечены продовольственными корзинами и в первую очередь необходимыми товарами, 100 тыс. малообеспеченных семей получили 5 млн масок бесплатно. Волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы» не остались в стороне и во время опустошительного пожара в Костанайской области. С момента объявления чрезвычайного положения они открыли центры приема гуманитарной помощи в трех городах и 17 областях республики. Более 1 300 волонтеров по всей стране работали над оказанием помощи селу Аулиеколь. На месте ЧП трудились около 300 волонтеров из Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы, Астана. Они доставляли пострадавшим жителям продукты питания и предметы первой необходимости. В числе первых откликнулись волонтеры и на помощь замерзающему прошлой зимой Экибастузу. С момента объявления властями чрезвычайного положения волонтеры «Жастар Рухы» отправились в город. Аварийно-спасательные бригады провели подворный обход для организации горячего питания, а также сбора информации об одиноко проживающих пенсионерах, инвалидах и нуждающихся семьях. Они распространили более 1 700 электрических обогревателей. Не остались в стороне от бедствия, случившегося во время масштабного пожара в области Абай. Группа волонтеров оказала активную помощь пострадавшим и эвакуированным жителям, принимая вещи, доставленные в пункт сбора гуманитарной помощи, и распределяя их пострадавшим жителям населенных пунктов. За пять дней из разных регионов страны было собрано и доставлено 126,5 тонны гуманитарной помощи. #акция #волонтеры #молодежь #Жастар рухы